Há 1h e 22min

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par do caso de um avô que abusou e violou as netas 881 vezes. O homem de 78 anos foi condenado a 16 anos de prisão. Os crimes aconteceram ao longo de 11 anos e as vítimas eram caladas pela avó e companheira do pedófilo. O inspetor da PJ Vítor Marques comenta o sucedido.