Há 3h e 34min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um idoso de 78 anos que abusou sexualmente da neta de 10 anos. A menina conseguiu fugir e pedir ajuda. A psicóloga Vera de Melo comenta o sucedido. O inspetor da PJ Vítor Marques fala das estatísticas do crime de abuso de menores e os números revelam uma realidade trágica.