Há 41 min

No «Dois às 10», recebemos Rosário, avó da concorrente do «Big Brother» Catarina Miranda, a nossa convidada afirma que gosta muito de Cristina Ferreira e pede desculpas pela sua reação na última Gala do «Big Brother». Rosário «tira satisfações» com Cláudio Ramos que esclarece todas as questões.