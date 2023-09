Avó de Flor aparece e os problemas avizinham-se

Há 2h e 13min

Rafael (Fernando Rodrigues) diz a Manuela (Helena Isabel) precisar de mais tempo para contar a Matias (José Fidalgo) ser pai dele até ter consumado o divórcio definitivo com a mulher.

Graça (São José Correia) avisa Simão (Pedro Sousa) que não permitir que qualquer outra mulher como Adriana (Joana De Verona) ocupe o lugar de Teresa, indo sempre acautelar o futuro das suas netas. Simão e Olga olham-na irritados.

Ema (Catarina Rebelo) nega a Matias já ter descoberto alguma coisa sobre Rafael, com Matias a agradecer-lhe de qualquer forma pela ajuda. Ema olha-o apaixonada a imaginar beijá-lo. Matias recebe uma chamada que o deixa alarmado. Matias diz a Xavier (Tiago Teotónio Pereira) que recebeu chamada do advogado dos avós de Flor por Isabel querer ver a neta, tendo de arranjarem uma desculpa rápido. Xavier diz ser tarde demais, apontando para Isabel, que está na sala a falar com Roberto (Paulo Pires).

Carlos diz a Simão que era muito amigo de Teresa, mas só soube da morte dela uns tempos depois por que estava fora num congresso, Simão continua a olhá-lo avaliador. Carlos entrega-lhe um presente que comprou para Carlota e sai disparado, deixando Simão ainda mais intrigado.

Bárbara (Madalena Brandão) lastima-se a Ema de Guida (Rita Nascimento) estar com os princípios morais todos errados, tendo culminado em roubar o próprio tio.

Rafael pede a Ema que o acompanhe a uma reunião em Madrid. Matias ouve e fica a ferver. Matias questiona Rafael sobre ter convidado Ema para ir a Madrid com ele quando ela é sua secretária. Rafael diz com autoridade ser ele quem decide esses assuntos por ser ele quem gere a empresa.

Ema diz a Bárbara não se importar nem um pouco de ir a Madrid com Rafael, achando que está mesmo na hora de deixar Matias e ascender na carreira.

Xavier, Mia (Filipa Pinto), Roberto e Elsa falam preocupados de como impedir que Isabel perceba que Nando (Diogo Fernandes) fugiu com Flor. Mia lembra-se que tem uns contactos no hotel onde Isabel está.

Alice assiste à cena com ar irritado. Xavier explode com Alice a dizer não aguentar mais as intromissões dela no seu namoro com Elsa, pedindo-lhe que saia de casa o mais depressa possível.

Simão conta a Maurício (Miguel Bogalho) da visita surpresa de Carlos, não conseguindo perceber por que ele apareceu no exato dia da morte de Teresa e ainda trouxe um presente para Carlota.

Rita (Diana Nicolau) explica a Xavier que se vai mudar para um estúdio e Alice por enquanto não pode ir viver com ela. Xavier diz irritado a Alice perceber agora que ela anda contra Elsa para poder ficar lá em casa, decidindo ser ele quem vai sair.

Guida está furiosa com Jaime e Xavier por eles terem inventado aquela história do inspetor da ASAE para os assustar, ignorando Lucas (Santiago Salsa) a dizer que eles não deixam de ter razão em terem-se zangado com eles.

Isabel fala com o marido ao telefone a dizer ter a certeza que todos lhe estão a mentir sobre Flor e Nando. Mia serve o chá e os scones a Isabel, disfarçando a sua preocupação.

Manuela disfarça o seu pânico por Matias lhe dizer ter a certeza que Rafael anda a esconder alguma coisa. Carocha (Pedro Rovisco) entra dizendo ter descoberto algo sobre Rafael, Manuela fica aflita.

Guida chora desolada a criticar Jaime (Fernando Pires) por andar a pular de mulher em mulher, já tendo feito o mesmo a Bárbara com Camila (Ana Varela) e depois a esta com Mia, culminando agora com Madalena.