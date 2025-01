Avó Laura conquista as redes sociais: «Dá-me mais alegria de viver»

Hoje às 10:34

No «Dois às 10», Rodrigo, Liliana e Laura, avó e mãe de Rodrigo respetivamente, estiveram no programa para contarem como começaram a fazer vídeos para o TikTok e como conquistaram mais de 600 mil seguidores. Rodrigo conta que começou a fazer vídeos com a mãe e a avó para a animar após a morte do seu avô. A avó Laura confessa que no início não queria aparecer em vídeos, mas agora diverte-se bastante a participar nos vídeos com o neto.