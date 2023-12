Balança, Escorpião e Sagitário: Saiba quais as previsões dos signos para 2024

Há 2h e 40min

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias traz as previsões de cada signo para 2024. 2024 será um ano regido por Saturno, planeta do karma, planeta do tempo, ou seja «Aquilo que andámos a semear, este ano vamos ter a nossa retribuição». O número do ano 2024 é o oito e a cor predominante é o encarnado. Para todos os signos será um ano de muito trabalho. Saiba também o que o horóscopo reserva os restantes signos.

E veja ainda quais as previsões para o final do ano de cada signo.