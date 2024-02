Bancaria burla clientes em 3 milhões de euros e mata-se com a família: «Atirou o carro ao mar»

Há 1h e 31min

No «Dois às 10», abordamos os detalhes do crime que aconteceu em dezembro de 2023. Num carro com a os filhos e mãe, a burlona atirou o carro ao mar, tendo esta e a mãe falecido no local, os filhos sobreviveram. Foram feitas centenas de levantamentos de contas dos clientes, que estão agora a ser contactados pelo banco.