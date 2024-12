Bárbara Bandeira tem um novo amor: saiba tudo aqui

Há 1h e 26min

No «Dois às 10», ao que parece, Bárbara Bandeira, de 23 anos, tem um novo amor. A cantora, que teve um romance com Richie Campbell, está novamente apaixonada e, segundo Maya anunciou no programa Noite das Estrelas, o novo dono do coração dela é também conhecido no mundo da música: Dillaz, de 33 anos.

Recorde-se que os artistas trabalharam juntos na produção do tema ‘Carro’, lançado em 2023, e que alcançou grande sucesso nas plataformas musicais.

