Bárbara e Xavier trocam olhares cumplices

Há 1h e 35min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) lastima-se a Bárbara (Madalena Brandão) que por mais que tente esquecer Alice (Mafalda Marafusta) com outras mulheres, não o consegue fazer. Bárbara diz compreendê-lo bem por nunca mais ter tido vontade de fazer sexo com ninguém desde que se separou de Jaime (Fernando Pires). Olham-se com atração.