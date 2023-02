Bárbara Parada admite-se magoada: «Eu queria mesmo estar com ele. O desprezo matou-me»

Há 1h e 14min

No «Dois às 10», a convidada admite-se com raiva pela atitude do ex-companheiro, Miguel Vicente, que conheceu dentro da casa do «Big Brother» e que desprezou durante a Gala dos 30 anos da TVI.