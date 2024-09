Bárbara passou dos 36 para os 94 quilos

Há 3h e 14min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Bárbara Mira. Bárbara conta que após um ano e meio de internamento, já com cerca de 57 quilos, teve alta médica. Tudo parecia estar a compor-se, Bárbara até arranjou um trabalho mas a verdade é que entrou numa depressão e com o stress começou a comer de forma descontrolada. Tanto que foi engordando e dos 36 quilos que havia tido, passou para os 94 foi um choque. Nessa altura, Bárbara isolou-se criou uma barreira em torno dela. Não queria sair de casa, não queria ir trabalhar, estar com ninguém nem vontade tinha para as rotinas de higiene como levantar-se, tomar banho, vestir-se nessa fase Bárbara sentiu-se um fardo para os pais. Foi aí que começaram os pensamentos suicidas e os momentos de se cortar. Confessa que quando pegava no carro pensava que era só virar o volante e quando se cortava não era para chamar a atenção, mas sim porque isso lhe aliviava a dor. Conta que mais tarde chegou a falar disso com os pais e que estes sempre a tentaram ajudar. Bárbara acredita ser por causa deles que ainda está viva.