Hoje às 16:41

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida Bárbara Vieira, que cresceu com miopia, mas em adulta ficou cega. Bárbara explica-nos que a gravidez poderia alterar e provocar danos na sua parte ocular, mas decidiu arriscar. Recorde-se que a nossa convidada já tinha cegado do olho esquerdo quando ficou grávida. Anos depois, a nossa convidada voltou a engravidar.