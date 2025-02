Hoje às 11:13

No «Dois às 10», Bárbara Tinoco anunciou publicamente a sua gravidez durante um concerto, emocionando os fãs presentes. A cantora, que mantém uma relação com o músico Feodor Bivol, revelou a novidade enquanto cantava uma música que tinha escrito para ele. A notícia foi recebida com grande entusiasmo e alegria pelo público.

