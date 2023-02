Barrica-se em casa e ameaça pais com uma faca

31 jan, 13:26

No «Dois às 10», conhecemos os detalhes do crime que terá acontecido em Pragal, Almada. Um homem, de 47 anos, terá ameaçado os pais tendo as autoridades a necessidade de arrombar a porta para entrar e controlar a situação.