O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Batanetes 2025

Há 2h e 52min
Batanetes 2025 - TVI

9 de Agosto de 2025

Mais Vistos

01:14

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

Big Brother
Hoje às 16:00
1
04:23

Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»

Big Brother
Hoje às 15:26
2
06:02

Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda»

Big Brother
Hoje às 14:35
3
01:04

Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto

Big Brother
Hoje às 14:50
4

«Estou um pouco nervoso e assustado»: Mãe de bebé de 4 meses deixa mensagem comovente aos passageiros após voo de 10 horas

V+ TVI
5 ago, 10:41
5
07:55

«Vai para casa!» Bruno de Carvalho canta e arrasa Catarina Miranda numa discussão feroz!

Big Brother
Hoje às 13:31
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Transformação extrema: Ex-concorrente revela o segredo para ter perdido 22 quilos sem passar fome

Big Brother
Ontem às 16:52

Mal saiu do Big Brother e já anda muito bem acompanhado: João Oliveira 'apanhado' na praia

Big Brother
Ontem às 09:52

Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais

Dois às 10
Ontem às 17:00

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

Dois às 10
Ontem às 16:30

O amor venceu! Moisés Figueira ajoelha-se em direto e troca alianças com Sara Sistelo

Dois às 10
Ontem às 10:59

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
Ontem às 12:03

TVI PLAYER

Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»

Big Brother
Hoje às 15:26

Big Brother Última Hora - 9 de agosto de 2025

Big Brother
Há 2h e 7min

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

Big Brother
Hoje às 16:00

A Protegida - Clarice descobre o que une Óscar a Gonçalo e Mónica

A Protegida
Ontem às 23:10

Dois carros, colisão frontal, seis mortos. O violento acidente na estrada que liga Castro Verde e Beja

TVI Jornal
Hoje às 13:03

A Fazenda - Lukenia, Miguel, Gaspar e Leonor unem-se num plano inesperado

A Fazenda
Ontem às 22:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Big Brother Última Hora - 9 de agosto de 2025

Big Brother
Há 2h e 7min

Batanetes 2025

Batanetes 2025
Há 2h e 52min

Só Rir - 09 de agosto de 2025

Só rir
Há 3h e 22min

A Sentença - "Escorregadela Fatal" e "Herança em suspenso"

A Sentença
Hoje às 14:45

Por um Triz - 09 de agosto de 2025

Car Crash Global: Caught on Camera
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 09 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

Novelas
Ontem às 08:34

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

Novelas
Ontem às 10:23

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Novelas
Ontem às 13:21

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
7 ago, 15:32

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
Ontem às 12:03

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Novelas
Ontem às 09:44
IOL Footer MIN