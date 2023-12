Há 40 min

No «Goucha», Beatriz Frazão, que dá vida a Kika em «Morangos com Açúcar», é surpreendida pela Madalena Aragão e Tomás Taborda que fazem também parte do elenco da séria juvenil.

A nova temporada da série juvenil «Morangos com Açúcar» regressa à televisão com novas caras, mas também grandes personagens das antigas temporadas. Fique a par das novidades dos atores preferidos dos Morangos com Açúcar, novo elenco e muito mais em tvi.iol.pt/morangoscomacucar