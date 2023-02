Beatriz estraga «surpresa»

Ontem às 23:29

Em «Para Sempre», Rafa (Fernando Pires) apanha Kiko a mexer no saco de lingerie e tirar-lhe as coisas. Beatriz (Sara Prata) apanha-os e Rafa disfarça que é o presente para Alice (Inês Aires Pereira). Beatriz liga a Alice a contar que Rafa lhe comprou um presente, Alice embevecida, também quer comprar-lhe algo. Beatriz pede ajuda a Clara (Inês Castel-Branco) para escolher o vestido para encontro com Tozé.