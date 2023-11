Há 1h e 29min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Beatriz Baptista, que aos 8 anos foi diagnosticada com leucemia. A nossa convidada, agora com 17 anos, é surpreendida pelo médico dentista João Espírito Santo, que vai avaliar a sua saúde oral e devolver-lhe um sorriso.