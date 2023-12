Beatriz Frazão: «Eu pedia ao universo apenas uma oportunidade, eu precisava mesmo disto!»

Há 1h e 28min

No «Goucha», a atriz, que dá vida a Kika em «Morangos com Açúcar», recorda como cedo ganhou a paixão pela representação, mas nem sempre foi fácil conseguir projetos e recebeu vários não até conseguir atingir reconhecimentos na sua carreira.

A nova temporada da série juvenil «Morangos com Açúcar» regressa à televisão com novas caras, mas também grandes personagens das antigas temporadas. Fique a par das novidades dos atores preferidos dos Morangos com Açúcar, novo elenco e muito mais em tvi.iol.pt/morangoscomacucar