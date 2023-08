Há 2h e 50min

No «Dois às 10», Cristina Pereira conta que Beatriz nasceu bem, mas com o tempo foram percebendo que o desenvolvimento dela era diferente do irmão gémeo. Aos 5 anos diagnosticaram lhe epilepsia e mais tarde escoliose. Foi operada de urgência e ficou em coma. A jovem tem ataques epiléticos que não controla e que a magoam muito, pois Beatriz cai sempre de frente.