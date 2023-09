Há 2h e 54min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um bebé de 13 meses que ficou ferido do peito e braço por água a ferver, em Soianda, Tomar. A repórter Ticiana Xavier encontra-se no local, dá-nos mais detalhes sobre o sucedido e entrevista uma amiga da família. O inspetor da PJ Vítor Marques comenta o sucedido.