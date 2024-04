Hoje às 16:59

No «Goucha», ouvimos o testemunho de André Reis e Joana Pinto, pais da bebé de 18 meses que morreu após ficar presa num gradeamento na creche. Este caso ocorreu no final do mês passado de janeiro. Os pais recordam o dia do fatídico acidente que tirou a vida da menor. Recebemos os pais em estúdio, e o pai assume que fala com a filha no cemitério.