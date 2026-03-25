Bebé deixado com apenas 3 dias descobriu a irmã décadas depois - Mãe que deixou filhos há 50 anos quebra o silêncio!

Há 2h e 32min

No «Momento Certo», a história de João e Eugénia é marcada por uma espera que durou meio século. Ainda crianças, os dois irmãos foram entregues a amas diferentes com a mesma promessa da mãe: “Eu volto ao final do dia para vos buscar”. Mas esse dia nunca chegou, e as horas transformaram-se em décadas de silêncio e abandono.

O percurso de João foi particularmente duro: tinha apenas três dias de vida quando foi deixado. A negligência foi tão profunda que, até aos 9 anos, ele não conhecia o próprio nome nem a sua data de nascimento. Foi apenas mais tarde, já adultos, que o destino os reuniu e descobriram que eram irmãos, unidos pelo mesmo vazio deixado pela progenitora.

50 anos depois, o reencontro finalmente aconteceu. Confrontada com a dor dos filhos, a mãe — identificada como "Ana" — justificou o abandono pela falta de condições na época. Hoje, o pedido de João e Eugénia é simples, mas carregado de mágoa: eles não procuram apenas um reencontro, mas uma explicação. Querem entender por que foram esquecidos e se, depois de uma vida inteira de ausência, existe espaço para o perdão que a mãe agora lhes pede.