Há 3h e 55min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma bebé de três meses que ficou ferida com gravidade durante discussão entre os pais, em Castanheira do Ribatejo. O casal agrediu-se à frente dos filhos e a bebé ficou ferida ao bater num portão. A repórter Ticiana Xavier encontra-se perto do local e dá-nos todos os detalhes do sucedido.