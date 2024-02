Hoje às 12:24

No «Dois às 10», ficamos a par do caso trágico de uma bebé de apenas 18 meses, que morreu após ter ficado presa nas grades da creche, em Alvalade, Lisboa. Com todos os funcionários em choque, a creche fechou o Ministério Público abriu um inquérito para apurar tudo o que aconteceu. O repórter Pedro Ramos Bichardo encontra-se no local e explica a cronologia dos acontecimentos.