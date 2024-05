Bebé que morreu aos 37 dias de vida nasceu com o coração do lado direito

Há 22 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Soraia Rodrigues, que nos fala da morte do seu filho Enzo. O bebé morreu aos 37 dias de vida vítima de uma alegada negligência médica. Em estúdio, recebemos os pais do falecido bebé e começam por falar do facto do seu filho ter nascido com o coração do lado direito, e recordam a gravidez do mesmo. Os nossos convidados recordam a necessidade de haver uma intervenção cirúrgica assim que ele nascesse.