Há 1h e 55min

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par do caso de um bebé de 5 meses que foi queimado com um cigarro pelos pais e de seguida abandonado dentro de um saco de plástico, à porta de casa dos vizinhos. O pai é toxicodependente e a mãe é prostituta. Os vizinhos ficaram com a custódia deste bebé. A advogada Suzana Garcia comenta o sucedido, e do facto desta criança não ter sido sinalizada antes.