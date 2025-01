Há 3h e 47min

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) está sentada a um canto quase a desfalecer, com a garrafa de cachaça já meia bebida, ignorando o seu telefone a tocar. Joel (João Jesus), com Januário (Hoji Fortuna) e Lucas (Isaac Cosmelli), encontra Becas desmaiada no chão. Joel e Januário trazem Becas para o posto médico. Nadir (Sharam Diniz) examina-a sob o olhar preocupado de Joel.