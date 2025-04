Há 1h e 5min

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) está escondida no quarto de Becas (Rita Loureiro), agradecendo-lhe por a ter ajudado. Becas diz a Eva que apesar de achar que ela ficaria muito melhor com Joel (João Jesus) do que com Talu (Evandro Gomes), respeita que ela tenha decidido ficar com este último, avisando-a, no entanto, que Lukenia vai fazer tudo para tramá-la. Eva diz a Becas estar preparada para enfrentar Lukenia.