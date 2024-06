Bela sobre a morte da filha: «Houve uma altura em que quis ir ter com ela» - Veja a conversa completa

Há 1h e 23min

No «Dois às 10», recebemos Bela Cunha, a sua única filha morreu aos 24 anos num acidente de viação, desde então esta mãe apenas sobrevive dia após dia. Passados 8 anos ainda continua a sentir muita falta do cheiro e do abraço de Fabiana. Revela ainda que vendeu a casa a pensar que a dor ficava lá, mas a dor veio com ela para a casa nova. Bela revela que tentou pôr fim à vida nos anos da filha - «Pendurei-me no sótão com uma corda mas a corda partiu há quem diga que foi ela que a partiu». Bela vai para o cemitério para falar com a filha aquilo que não consegue falar com o marido e com as irmãs.