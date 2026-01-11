TVI PLAYER
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
Bem Bom - 11 de janeiro de 2026
Ontem às 21:39
Com Cândido Costa.
Mais Vistos
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 21:49
1
Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País
1ª Companhia
Ontem às 18:14
2
Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»
1ª Companhia
Ontem às 22:52
3
Noivo de Iury Mellany também entrou num reality show e tem agora a profissão que sempre sonhou
Secret Story
20 mar 2025, 10:44
4
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 18:48
5
Este foi o comentário de Sara Santos que mereceu ovação do público. E até os colegas reagiram
Dois às 10
Há 3h e 20min
6
EM DESTAQUE
Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»
Dois às 10
Há 55 min
Há 10 anos: Apresentador da TVI adere à “trend” mais viral do momento e mostra registos raros
1ª Companhia
Há 1h e 2min
pri
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico
Novelas
Há 3h e 40min
Morte de Maycon Douglas. Revelado próximo passo da investigação: «Não sabemos e é essencial»
1ª Companhia
Há 3h e 41min
Marisa mostra momento íntimo e raro com os filhos. As imagens “falam” por si
1ª Companhia
Há 2h e 13min
Arrepiante! No dia do último adeus, Maycon "recebe" pedido de desculpas e homenagem em campo
1ª Companhia
Há 1h e 41min
TVI PLAYER
Implacável, Filipe Delgado começa a manhã a desafiar tudo e todos: «Ninguém manda em mim»
1ª Companhia
Há 3h e 44min
1ª Companhia - Gala - 11 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:30
Recrutas picam Noélia e levam resposta inesperada: «O teu tempo já passou»
1ª Companhia
Há 1h e 3min
Sem papas na língua, Andrea Soares lança farpa a Nuno Janeiro: «Não mandas em mim»
1ª Companhia
Há 1h e 13min
Recrutas ensaiam nos Hinos da 1ª Companhia durante a corrida matinal
1ª Companhia
Há 1h e 42min
Menos um recruta na base! Saiba quem foi expulso da 1ª Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:03
A ACONTECER
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
Dois às 10
Há 15 min
Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Kina conta que teve pressentimento na “1.ª Companhia”
Dois às 10
Há 15 min
Kina esclarece motivo pelo qual não brindou Filipe Delgado: “Ele precisava de ajuda psicológica”
Dois às 10
Há 25 min
“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”
Dois às 10
Há 25 min
Kina sobre a sua relação com os recrutas na “1.ª Companhia”: “Eu era muito forte, tinha que ser abatida”
Dois às 10
Há 35 min
Kina confessa desilusão com o comandante da “1.ª Companhia”: “Fiz mais abdominais do que muitos homens”
Dois às 10
Há 37 min
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem
Novelas
9 jan, 10:40
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy
Novelas
9 jan, 08:56
Morreu uma atriz muito acarinhada do público português
Novelas
9 jan, 09:44
Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias
Novelas
9 jan, 10:02
“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão
Novelas
9 jan, 15:09
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
2 jan, 10:09