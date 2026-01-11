Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Bem Bom - 11 de janeiro de 2026

Ontem às 21:39
Bem Bom - 11 de janeiro de 2026 - TVI

Com Cândido Costa.

Mais Vistos

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
1

Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País

1ª Companhia
Ontem às 18:14
2

Iury Mellany e Daniel Monteiro deixam fãs em alerta com vídeo especial: «A barriga estar a aumentar...»

1ª Companhia
Ontem às 22:52
3

Noivo de Iury Mellany também entrou num reality show e tem agora a profissão que sempre sonhou

Secret Story
20 mar 2025, 10:44
4

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 18:48
5

Este foi o comentário de Sara Santos que mereceu ovação do público. E até os colegas reagiram

Dois às 10
Há 3h e 20min
6
EM DESTAQUE

Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

Dois às 10
Há 55 min

Há 10 anos: Apresentador da TVI adere à “trend” mais viral do momento e mostra registos raros

1ª Companhia
Há 1h e 2min

pri Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Novelas
Há 3h e 40min

Morte de Maycon Douglas. Revelado próximo passo da investigação: «Não sabemos e é essencial»

1ª Companhia
Há 3h e 41min

Marisa mostra momento íntimo e raro com os filhos. As imagens “falam” por si

1ª Companhia
Há 2h e 13min

Arrepiante! No dia do último adeus, Maycon "recebe" pedido de desculpas e homenagem em campo

1ª Companhia
Há 1h e 41min

TVI PLAYER

Implacável, Filipe Delgado começa a manhã a desafiar tudo e todos: «Ninguém manda em mim»

1ª Companhia
Há 3h e 44min

1ª Companhia - Gala - 11 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:30

Recrutas picam Noélia e levam resposta inesperada: «O teu tempo já passou»

1ª Companhia
Há 1h e 3min

Sem papas na língua, Andrea Soares lança farpa a Nuno Janeiro: «Não mandas em mim»

1ª Companhia
Há 1h e 13min

Recrutas ensaiam nos Hinos da 1ª Companhia durante a corrida matinal

1ª Companhia
Há 1h e 42min

Menos um recruta na base! Saiba quem foi expulso da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:03
A ACONTECER

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 15 min

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Kina conta que teve pressentimento na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 15 min

Kina esclarece motivo pelo qual não brindou Filipe Delgado: “Ele precisava de ajuda psicológica”

Dois às 10
Há 25 min

“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 25 min

Kina sobre a sua relação com os recrutas na “1.ª Companhia”: “Eu era muito forte, tinha que ser abatida”

Dois às 10
Há 35 min

Kina confessa desilusão com o comandante da “1.ª Companhia”: “Fiz mais abdominais do que muitos homens”

Dois às 10
Há 37 min
NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
9 jan, 10:40

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
9 jan, 08:56

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
9 jan, 09:44

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
9 jan, 10:02

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

Novelas
9 jan, 15:09

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09