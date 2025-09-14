Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Bem Bom - 14 de setembro de 2025

Ontem às 21:00
Bem Bom - 14 de setembro de 2025 - TVI

Com Cândido Costa.

Mais Vistos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Secret Story
Ontem às 21:35
1

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Secret Story
Ontem às 23:10
2

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Secret Story
Ontem às 18:40
3

Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português

Dois às 10
Há 3h e 11min
4

Jéssica Vieira surge no «Dois às 10», mas é a companhia nos bastidores que está a dar que falar

Dois às 10
Há 2h e 6min
5

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Secret Story
Ontem às 19:17
6
EM DESTAQUE

Cristina Ferreira faz mudança de visual surpreendente e deslumbra no Secret Story

Secret Story
Ontem às 22:00

Não entrou no Secret Story, mas é a pessoa mais falada. Afonso Leitão vê a 'ex' entrar no reality show

Dois às 10
Há 3h e 46min

Vem aí em «A Fazenda»: Alex faz promessas a Júlia e acabam aos beijos

Novelas
Há 3h e 58min

Estreia do Secret Story: Este é o concorrente mais pesquisado no Google

Secret Story
Há 3h e 45min

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Novelas
12 set, 14:47

TVI PLAYER

Secret Story - Gala de estreia - 14 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Em menos de 24 horas já há um segredo perto de ser desvendado: «Alguém tem um filho em comum»

Secret Story
Há 2h e 11min

Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»

Dois às 10
Há 1h e 31min

«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica

Big Brother
13 set, 17:53

Nos bastidores, Jéssica Vieira surge acompanhada de ex-concorrente. Ninguém espera quem é

Dois às 10
Há 1h e 9min

A primeira noite no Secret Story foi atrinulada e um concorrente quis desistir! Saiba o que aconteceu

Secret Story
Há 2h e 45min
A ACONTECER

«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»

Dois às 10
Há 16 min

«Um dos dois tem de morrer»: Mãe atacada pelo filho teme reencontro com o mesmo

Dois às 10
Há 26 min

Como o «Big Brother Verão» mudou Jéssica Vieira – Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 7min

Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio

Dois às 10
Há 1h e 10min

Mãe de Jéssica Vieira reage ao fim do namoro da filha com Afonso Leitão: «A Jéssica é mulher demais, o Afonso é menino demais»

Dois às 10
Há 1h e 25min
NOVELAS

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

Novelas
Ontem às 08:57

Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam

Novelas
12 set, 08:42

Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos

Novelas
13 set, 18:21

«Ligação para a vida»: Benedita Pereira e João Catarré desvendam os sentimentos ao voltarem a contracenar

Novelas
Ontem às 09:00

«Tinha saudades tuas e não sabia»: Ana Guiomar abre o coração e deixa mensagem nostálgica

Novelas
12 set, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

Novelas
Hoje às 08:50