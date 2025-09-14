TVI PLAYER
Bem Bom - 14 de setembro de 2025
Ontem às 21:00
Com Cândido Costa.
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos
Secret Story
Ontem às 21:35
1
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 23:10
2
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
Secret Story
Ontem às 18:40
3
Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português
Dois às 10
Há 3h e 11min
4
Jéssica Vieira surge no «Dois às 10», mas é a companhia nos bastidores que está a dar que falar
Dois às 10
Há 2h e 6min
5
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
Secret Story
Ontem às 19:17
6
Cristina Ferreira faz mudança de visual surpreendente e deslumbra no Secret Story
Secret Story
Ontem às 22:00
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos
Secret Story
Ontem às 21:35
Não entrou no Secret Story, mas é a pessoa mais falada. Afonso Leitão vê a 'ex' entrar no reality show
Dois às 10
Há 3h e 46min
Vem aí em «A Fazenda»: Alex faz promessas a Júlia e acabam aos beijos
Novelas
Há 3h e 58min
Estreia do Secret Story: Este é o concorrente mais pesquisado no Google
Secret Story
Há 3h e 45min
Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens
Novelas
12 set, 14:47
TVI PLAYER
Secret Story - Gala de estreia - 14 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Em menos de 24 horas já há um segredo perto de ser desvendado: «Alguém tem um filho em comum»
Secret Story
Há 2h e 11min
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
Dois às 10
Há 1h e 31min
«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica
Big Brother
13 set, 17:53
Nos bastidores, Jéssica Vieira surge acompanhada de ex-concorrente. Ninguém espera quem é
Dois às 10
Há 1h e 9min
A primeira noite no Secret Story foi atrinulada e um concorrente quis desistir! Saiba o que aconteceu
Secret Story
Há 2h e 45min
«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»
Dois às 10
Há 16 min
«Um dos dois tem de morrer»: Mãe atacada pelo filho teme reencontro com o mesmo
Dois às 10
Há 26 min
Como o «Big Brother Verão» mudou Jéssica Vieira – Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 1h e 7min
Nos bastidores, Jéssica Vieira surge acompanhada de ex-concorrente. Ninguém espera quem é
Dois às 10
Há 1h e 9min
Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio
Dois às 10
Há 1h e 10min
Mãe de Jéssica Vieira reage ao fim do namoro da filha com Afonso Leitão: «A Jéssica é mulher demais, o Afonso é menino demais»
Dois às 10
Há 1h e 25min
Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece
Novelas
Ontem às 08:57
Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam
Novelas
12 set, 08:42
Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos
Novelas
13 set, 18:21
«Ligação para a vida»: Benedita Pereira e João Catarré desvendam os sentimentos ao voltarem a contracenar
Novelas
Ontem às 09:00
«Tinha saudades tuas e não sabia»: Ana Guiomar abre o coração e deixa mensagem nostálgica
Novelas
12 set, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva
Novelas
Hoje às 08:50