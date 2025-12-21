TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Bem Bom - 21 de dezembro de 2025
Ontem às 21:07
Com Cândido Costa.
Mais Vistos
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio
Secret Story
Hoje às 00:24
1
06:45
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
Secret Story
Hoje às 00:41
2
Fábio de queixo caído com atitude de Liliana logo após a expulsão: «Apareceram as imagens...»
Secret Story
Há 1h e 56min
3
Secret Story: Esta foi a pergunta de Liliana que a mãe preferiu não responder
Dois às 10
Há 3h e 2min
4
Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana
Dois às 10
Há 2h e 22min
5
Liliana, Secret Story
Dois às 10
Há 3h e 7min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final
Secret Story
Hoje às 00:38
Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?
Novelas
Há 2h e 8min
Assim que chega a estúdio, Fábio ouve o que não queria. E há quem mencione Zé, ex-noivo de Liliana
Dois às 10
Há 2h e 22min
O segredo que escondo do meu marido pode estar prestes a ser descoberto: «Não o quero perder»
V+ TVI
Ontem às 09:23
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story
Secret Story
Ontem às 22:47
Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio
Secret Story
Hoje às 00:27
TVI PLAYER
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
Secret Story
Hoje às 00:41
Sofrida. Sem Fábio, Liliana chora ao espelho pela manhã. Veja tudo
Secret Story
Há 1h e 16min
Viralizou na Internet: o momento em que Leandro deixa o estúdio a aplaudir de pé
Secret Story
Hoje às 01:05
Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»
Secret Story
Hoje às 00:19
Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9
Secret Story
Hoje às 00:06
Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado
Secret Story
Hoje às 00:39
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Fábio acredita que Liliana não está à espera do que vai encontrar fora do «Secret Story»
Dois às 10
Há 4 min
Fábio não acreditou que Liliana tinha namorado e acabou a dizer «destruí uma família»
Dois às 10
Há 5 min
Fábio faz revelação sobre como vai ser a relação com Liliana fora do «Secret Story»
Dois às 10
Há 11 min
Fábio sobre Marisa e Pedro: «Tiveram sorte em ter o segredo separado»
Dois às 10
Há 16 min
Fábio surpreendido com apoio a Pedro: «As pessoas têm de o julgar. Não podem apoiar um "monstro"»
Dois às 10
Há 17 min
Fora do «Secret Story», Fábio mostra-se em choque com descoberta: «Não sabia o que se estava a passar cá fora»
Dois às 10
Há 17 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?
Novelas
Há 2h e 8min
Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre
Novelas
Há 37 min
Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC
Novelas
Há 1h e 34min
«Que saudade»: Ator de «Terra Forte» deixa mensagem de despedida emocionante
Novelas
Ontem às 16:00
«Uma crise de autoestima»: Marta Melro faz confissão sobre o passado
Novelas
Ontem às 08:35
Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy
Novelas
18 dez, 09:40