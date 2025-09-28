TVI PLAYER
Bem Bom - 28 de setembro de 2025
Ontem às 21:25
Com Cândido Costa.
Mais Vistos
Foi minha professora no 7.º ano… e hoje é minha mulher: "Estar com ela intimamente foi incrivel"
V+ TVI
26 set, 13:12
1
02:02
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
Secret Story
Ontem às 23:00
2
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
Hoje às 00:03
3
04:48
Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação
Secret Story
Hoje às 00:58
4
02:01
Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa
Secret Story
Ontem às 22:58
5
06:32
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
Secret Story
Hoje às 00:15
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas
Secret Story
Ontem às 23:04
Secret Story: Comentadora da TVI foi diagnosticada com o mesmo linfoma que Bruna enfrentou
Dois às 10
Há 1h e 56min
Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão
Novelas
26 set, 16:36
Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado
Secret Story
Ontem às 20:00
Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 21:47
Aos 70 anos tenho uma relação com um homem de 45. E não nos conseguimos largar
V+ TVI
Há 1h e 36min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - 28 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:15
Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama
Secret Story
Há 1h e 22min
Pazes feitas? Dylan e Liliana dão forte abraço depois da cadeira quente mais tensa de sempre
Secret Story
Há 1h e 16min
O público votou e decidiu: Este concorrente abandona hoje a casa mais vigiada do País
Secret Story
Hoje às 00:07
O momento mais intenso de sempre num reality show! O confronto de Liliana e o noivo Zé - As imagens completas
Secret Story
Ontem às 22:20
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Capricórnio, Aquário e Peixes: Os solteiros de um dos signos podem encontrar o amor onde nunca pensaram
Dois às 10
Há 15 min
Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro
Dois às 10
Há 19 min
Caranguejo, Leão e Virgem: O amor vai marcar o mês de um dos signos
Dois às 10
Há 22 min
Carneiro, Touro e Gémeos: Reviravoltas inesperadas podem pôr em risco a segurança financeira de um dos signos
Dois às 10
Há 25 min
«Fui diagnosticada com um linfoma»: Já sabemos quem é a concorrente que esconde este segredo
Dois às 10
Há 28 min
Assista à reação hilariante de Carina ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro Jorge
Dois às 10
Há 31 min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro
Novelas
Ontem às 11:18
Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé
Novelas
27 set, 14:53
Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão
Novelas
26 set, 16:36
Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional
Novelas
Ontem às 08:45
Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa
Novelas
27 set, 11:00
A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»
Novelas
Há 2h e 9min