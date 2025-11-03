TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Bem Bom - 3 de novembro de 2025
Há 2h e 14min
Com Cândido Costa.
Mais Vistos
02:05
Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim
Secret Story
Hoje às 00:40
1
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única
Secret Story
Hoje às 00:50
2
03:29
O momento mais esperado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:06
3
Euforia e emoção. Esta foi a concorrente expulsa na última gala so Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:11
4
18:45
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
Secret Story
Hoje às 00:53
5
03:16
Pedro é salvo, mas no regresso à casa só um concorrente se levanta para o receber
Secret Story
Hoje às 00:08
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
Ontem às 22:44
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única
Secret Story
Hoje às 00:50
«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças
Novelas
Ontem às 15:53
Apoiada em público. Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, emociona com abraço a pessoa especial
Dois às 10
Há 2h e 59min
Ele era-me infiel. E foi assim que resolvi deixá-lo: «Amor sem respeito é só uma forma bonita de prisão»
V+ TVI
Ontem às 09:03
Jovem de Almada desaparecida há mais de 20 dias. Mãe de Noori faz nova partilha preocupante
Dois às 10
Há 2h e 37min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 2 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim
Secret Story
Hoje às 00:40
«Tem namorado lá fora...»: Marisa indignada com atitude de Inês com Dylan
Secret Story
Há 1h e 10min
Vai acertar no segredo? Ana revela que vai usar o botão grátis com Pedro Jorge: «Ouvi a Marisa...»
Secret Story
Há 51 min
Tiro certeiro? Leandro e Liliana falam do segredo de Marisa: «Vão todos cair do sofá»
Secret Story
Há 32 min
O momento mais esperado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:06
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Sem família de sangue além da filha, Carla tornou um sonho possível graças à TVI
Dois às 10
Há 11 min
Após anos de sofrimento, programa da TVI permitiu a Carla dar à filha o que mais desejava
Dois às 10
Há 11 min
Carla viu a sua vida mudar graças ao «Querido, Mudei a Casa»
Dois às 10
Há 13 min
Sozinha com a filha e com diagnóstico de cancro da mama, Carla viveu momentos de dor: «Só pensava na Constança»
Dois às 10
Há 17 min
Cláudio Ramos sobre possível futuro casal no «Secret Story 9»: «Adorava que andassem»
Dois às 10
Há 56 min
Cristina Ferreira sobre Liliana: «Não gosto que se olhe para as coisas com palas»
Dois às 10
Há 56 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?
Novelas
Há 1h e 2min
Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete
Novelas
Ontem às 14:17
«Aprovado?»: Sofia Arruda arrisca novo visual e o resultado é impressionante
Novelas
Há 1h e 18min
«Das mulheres mais sensuais»: Apresentadora deixa fãs eufóricos com sessão fotográfica de tirar o fôlego
Novelas
Há 1h e 18min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha
Novelas
Há 2h e 11min
«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional
Novelas
29 out, 16:17