Bem Bom - 4 de janeiro de 2026

Ontem às 21:10
Bem Bom - 4 de janeiro de 2026 - TVI

Com Cândido Costa.

Óscar Romero morre aos 52 anos. Merche Romero já prestou homenagem

1ª Companhia
Ontem às 23:56
«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»

Secret Story
Ontem às 21:42
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
Ontem às 18:43
Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial

1ª Companhia
Ontem às 18:45
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Secret Story
14 out 2025, 12:57
Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Novelas
Ontem às 08:31
Marcelo quebra silêncio sobre desaparecimento de Maycon Douglas: «Há algo muito importante que quero deixar escrito»

1ª Companhia
Há 2h e 58min

Este foi o primeiro recruta a ser eliminado da Primeira Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:05

«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos

V+ TVI
Há 2h e 10min

Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Novelas
Há 3h e 3min

Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»

Dois às 10
2 jan, 16:19

«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar

Novelas
Ontem às 16:58

1ª Companhia - Gala - 4 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:25

Hilariante: A pergunta insólita de Sara Santos logo pela manhã

Secret Story
Há 2h e 38min

Merche Romero de luto. Morreu o o irmão, Oscar Romero

Bom dia Alegria
Há 2h e 38min

Depois de ser nomeada, Noélia fala mal dos colegas: «Essas pessoas estão um bocadinho confundidas»

1ª Companhia
Há 2h e 10min

Tensão na base da 1ª Companhia: Recrutas levam raspanete

1ª Companhia
Há 1h e 59min

Noélia irritada logo pela manhã: «Por causa de vocês...»

1ª Companhia
Há 3h e 17min
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

Dois às 10
Há 2 min

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

Dois às 10
Há 5 min

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

Dois às 10
Há 12 min

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

Dois às 10
Há 13 min

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

Dois às 10
Há 17 min

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

Dois às 10
Há 23 min
Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Novelas
Há 3h e 3min

«Amor à Prova» estreia hoje: tudo o que precisa de saber sobre esta nova novela

Novelas
Há 3h e 57min

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Novelas
Há 53 min

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Novelas
Ontem às 08:31

O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes

Novelas
3 jan, 08:34

Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe

Novelas
Há 1h e 43min