TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Bem Bom - 4 de janeiro de 2026
Ontem às 21:10
Com Cândido Costa.
Mais Vistos
Óscar Romero morre aos 52 anos. Merche Romero já prestou homenagem
1ª Companhia
Ontem às 23:56
1
«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»
Secret Story
Ontem às 21:42
2
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido
Secret Story
Ontem às 18:43
3
Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial
1ª Companhia
Ontem às 18:45
4
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu
Secret Story
14 out 2025, 12:57
5
Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»
Novelas
Ontem às 08:31
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Marcelo quebra silêncio sobre desaparecimento de Maycon Douglas: «Há algo muito importante que quero deixar escrito»
1ª Companhia
Há 2h e 58min
Este foi o primeiro recruta a ser eliminado da Primeira Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:05
«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos
V+ TVI
Há 2h e 10min
Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage
Novelas
Há 3h e 3min
Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»
Dois às 10
2 jan, 16:19
«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar
Novelas
Ontem às 16:58
TVI PLAYER
1ª Companhia - Gala - 4 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:25
Hilariante: A pergunta insólita de Sara Santos logo pela manhã
Secret Story
Há 2h e 38min
Merche Romero de luto. Morreu o o irmão, Oscar Romero
Bom dia Alegria
Há 2h e 38min
Depois de ser nomeada, Noélia fala mal dos colegas: «Essas pessoas estão um bocadinho confundidas»
1ª Companhia
Há 2h e 10min
Tensão na base da 1ª Companhia: Recrutas levam raspanete
1ª Companhia
Há 1h e 59min
Noélia irritada logo pela manhã: «Por causa de vocês...»
1ª Companhia
Há 3h e 17min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída
Dois às 10
Há 2 min
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”
Dois às 10
Há 5 min
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”
Dois às 10
Há 12 min
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender
Dois às 10
Há 13 min
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”
Dois às 10
Há 17 min
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”
Dois às 10
Há 23 min
Mais
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage
Novelas
Há 3h e 3min
«Amor à Prova» estreia hoje: tudo o que precisa de saber sobre esta nova novela
Novelas
Há 3h e 57min
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho
Novelas
Há 53 min
Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»
Novelas
Ontem às 08:31
O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes
Novelas
3 jan, 08:34
Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe
Novelas
Há 1h e 43min