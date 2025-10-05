TVI PLAYER
Bem Bom - 5 de outubro de 2025
Ontem às 21:19
Com Cândido Costa.
Mais Vistos
Zé quebra o silêncio depois de Liliana terminar o namoro em direto: «Custa muito»
Dois às 10
Há 2h e 30min
1
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
2
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas
V+ TVI
Ontem às 09:09
3
Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país
Secret Story
Hoje às 00:26
4
04:42
A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
Secret Story
Hoje às 00:48
5
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)
Secret Story
24 set, 15:34
6
EM DESTAQUE
Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»
Dois às 10
Há 2h e 2min
É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa saber sobre o assunto do momento
Secret Story
Ontem às 23:33
O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais
Secret Story
Há 1h e 38min
Manuel Luís Goucha diz adeus à Televisão? O apresentador falou abertamente sobre os seus planos
V+ TVI
3 out, 17:46
«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão
Novelas
Ontem às 16:33
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas
V+ TVI
Ontem às 09:09
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 5 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
As primeiras horas de Liliana solteira. Foi isto que aconteceu com Fábio após terminar a gala
Secret Story
Há 1h e 17min
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
Secret Story
Hoje às 00:47
Liliana preocupada desabafa com Fábio: «A minha família está a ver isto»
Secret Story
Há 1h e 20min
Depois de expulso do Secret Story, Sandro revela o seu segredo
Secret Story
Hoje às 00:48
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:08
A ACONTECER
Cristina Ferreira sobre possível afastamento de Marisa e Pedro Jorge: «É porque já lhe passou pela cabeça»
Dois às 10
Há 4 min
Gonçalo Quinaz sobre Marisa e Pedro Jorge: «Eu não acredito que este casal fique junto»
Dois às 10
Há 4 min
Gonçalo Quinaz faz comentário polémico sobre o «Secret Story 9»: «Sei que vou ser censurado por dizer isto»
Dois às 10
Há 5 min
Cláudio Ramos condena atitude de Fábio com Liliana na gala: «Teve um comportamento egoísta com ela»
Dois às 10
Há 14 min
Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»
Dois às 10
Há 20 min
Cláudio Ramos sobre críticas a Liliana: «Acho mal que apontemos o dedo a uma miúda de 22 anos, quando todos já fizemos pior do que isto»
Dois às 10
Há 22 min
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido
Novelas
Ontem às 11:17
Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer
Novelas
4 out, 11:27
«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão
Novelas
Ontem às 16:33
«É a Sara (Carreira) que os está a ajudar»: Fernanda Antunes fala sobre a importância da filha no futuro dos jovens
Novelas
Ontem às 16:33
«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado
Novelas
4 out, 08:29
Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri
Novelas
Há 1h e 25min