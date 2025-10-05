Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Bem Bom - 5 de outubro de 2025

Ontem às 21:19
Bem Bom - 5 de outubro de 2025 - TVI

Com Cândido Costa.

Mais Vistos

Zé quebra o silêncio depois de Liliana terminar o namoro em direto: «Custa muito»

Dois às 10
Há 2h e 30min
1

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
2

Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas

V+ TVI
Ontem às 09:09
3

Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país

Secret Story
Hoje às 00:26
4
04:42

A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Secret Story
Hoje às 00:48
5

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Secret Story
24 set, 15:34
6
EM DESTAQUE

Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»

Dois às 10
Há 2h e 2min

É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa saber sobre o assunto do momento

Secret Story
Ontem às 23:33

O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais

Secret Story
Há 1h e 38min

Manuel Luís Goucha diz adeus à Televisão? O apresentador falou abertamente sobre os seus planos

V+ TVI
3 out, 17:46

«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão

Novelas
Ontem às 16:33

Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas

V+ TVI
Ontem às 09:09

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Gala - 5 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

As primeiras horas de Liliana solteira. Foi isto que aconteceu com Fábio após terminar a gala

Secret Story
Há 1h e 17min

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

Secret Story
Hoje às 00:47

Liliana preocupada desabafa com Fábio: «A minha família está a ver isto»

Secret Story
Há 1h e 20min

Depois de expulso do Secret Story, Sandro revela o seu segredo

Secret Story
Hoje às 00:48

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

Secret Story
Hoje às 00:08
A ACONTECER

Cristina Ferreira sobre possível afastamento de Marisa e Pedro Jorge: «É porque já lhe passou pela cabeça»

Dois às 10
Há 4 min

Gonçalo Quinaz sobre Marisa e Pedro Jorge: «Eu não acredito que este casal fique junto»

Dois às 10
Há 4 min

Gonçalo Quinaz faz comentário polémico sobre o «Secret Story 9»: «Sei que vou ser censurado por dizer isto»

Dois às 10
Há 5 min

Cláudio Ramos condena atitude de Fábio com Liliana na gala: «Teve um comportamento egoísta com ela»

Dois às 10
Há 14 min

Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»

Dois às 10
Há 20 min

Cláudio Ramos sobre críticas a Liliana: «Acho mal que apontemos o dedo a uma miúda de 22 anos, quando todos já fizemos pior do que isto»

Dois às 10
Há 22 min
NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

Novelas
Ontem às 11:17

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

Novelas
4 out, 11:27

«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão

Novelas
Ontem às 16:33

«É a Sara (Carreira) que os está a ajudar»: Fernanda Antunes fala sobre a importância da filha no futuro dos jovens

Novelas
Ontem às 16:33

«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado

Novelas
4 out, 08:29

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

Novelas
Há 1h e 25min