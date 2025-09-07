TVI PLAYER
Bem Bom - 7 de setembro de 2025
Ontem às 21:00
Com Cândido Costa.
As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»
Big Brother
Hoje às 00:30
1
Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens
Big Brother
19 ago, 14:12
2
09:24
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão
Big Brother
Hoje às 00:31
3
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade
Big Brother
Há 1h e 57min
4
Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida
Big Brother
Hoje às 00:25
5
02:56
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora
Big Brother
Hoje às 00:56
6
Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras
Dois às 10
5 set, 20:10
Mia Rose não é o verdadeiro nome da artista. Nasceu com um nome português mas não o usa
Novelas
6 set, 11:10
Cristiano Ronaldo e Gerogina Rodríguez vão mesmo casar? Esta pode ser a prova que todos esperavam
V+ TVI
5 set, 17:40
Vem aí em «A Fazenda»: Ary e Ivandro vão ajudar Daniela e já têm um plano
Novelas
Há 2h e 27min
Big Brother - Gala - 7 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:30
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera
Big Brother
Hoje às 01:06
Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta
Big Brother
Há 3h e 39min
Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»
Big Brother
Hoje às 00:15
Catarina Miranda provoca acesa discussão entre comentadores do Big Brother na manhã da TVI
Dois às 10
Há 1h e 48min
O agradecimento emotivo de uma mãe em lágrimas: «Muito obrigada por me terem salvo!»
Querido, Mudei a Casa!
Há 27 min
Descubra quem é o novo jurado do «Funtástico» - Goucha: «Foi o menino bonito deste País durante décadas e décadas!»
Funtástico
Há 1h e 0min
Momento único! Goucha recebe abraço inesperado e emociona todos: «Perdi-me de amores...»
Funtástico
Há 1h e 3min
Todos os finalistas merecem vencer o Big Brother Verão? Comentadores não deixam nada por dizer
Dois às 10
Há 1h e 9min
Cláudio Ramos partilha opinião pouco popular sobre o Big Brother Verão: «Vocês não vão concordar comigo»
Dois às 10
Há 1h e 28min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento
Novelas
4 set, 11:39
Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo
Novelas
5 set, 09:01
A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos
Novelas
5 set, 10:51
"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'
Novelas
5 set, 12:14
"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa
Novelas
5 set, 11:28
Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos
Novelas
5 set, 09:58