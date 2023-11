Bem-vinda! Cristina Ferreira esclarece rumores sobre relação com Suzana Garcia. Saiba tudo aqui

Há 3h e 32min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira esclarece os rumores sobre a suposta relação da mesma com Suzana Garcia, a antiga comentadora do «Você na TV!».

Em setembro de 2020, Suzana Garcia despediu-se emotivamente da TVI, onde colaborava no "Você na TV!".Agora, após mais de três anos, a advogada está de regresso à antena, desta vez no Dois às 10, atualmente apresentado por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira (Maria Botelho Moniz encontra-se de licença de maternidade). Este promete ser um regresso em grande e para celebrar, Suzana Garcia trouxe pastéis de nata para todos.