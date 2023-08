Benedita nasceu prematura com 6 meses de gestação: «Cheguei a pensar que ela não ia conseguir sobreviver»

Há 46 min

No «Dois às 10», Artur Vieira e Bárbara Gama recordam o nascimento sofrido da filha, com 730 gramas, e as palavras dos médicos que tinham poucas esperanças pela sobrevivência da bebé.