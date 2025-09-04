Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) entra com o questionário, mas aproveita que Virgílio (Diogo Morgado) não está, para tentar encontrar algum vestígio que comprove as suspeitas de Benedita (Maria do Céu Guerra). Virgílio aparece e Aruna diz que veio fazer um questionário. Faz alguma perguntas do mesmo e outras que não faziam parte. Virgílio percebe e diz-lhe que devia focar-se no guião. Aruna liga a Benedita e conta-lhe que não encontrou droga nenhuma no gabinete de Virgílio. Benedita pede a Aruna para não desistir de Virgílio e fazer com que ele se abra com ela. Aruna fica nervosa, mas promete fazer o que estiver ao seu alcance. Virgílio olha para a câmara de vigilância e senta-se ao computador para ver as imagens. Vê Aruna a vasculhar as suas coisas e questiona-se sobre o que andaria ela à procura.
Benedita suplica a Aruna: «Não desistas. Peço-te»
Há 51 min