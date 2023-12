Benilde chora com surpresa: «É o meu anjo da guarda!»

No «Dois às 10», Benilde Neves recorda o falecimento do marido e as saudades que tem deste. Num momento inesperado o filho mais novo da convidada entra em estúdio e Benilde não consegue conter as emoções. Recorda os anos que viveu nos EUA.