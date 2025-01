Benta acredita que: «Deus só pode ter uma coisa muito boa reservada para ele» - A dor da perda do filho num acidente de viação há 25 anos

Há 2h e 36min

No «Dois às 10», Benta partilha a dor da perda do filho num acidente de viação há 25 anos. A mãe recorda com emoção as memórias do filho e como a frase «Mãe, já cheguei!» representava tranquilidade. Benta mantém o quarto e os pertences do filho intactos para lidar com a saudade. Benta partilha a sua fé e acredita que o filho está num lugar melhor. Apesar da dor, encontra conforto na crença de que o filho está bem e que a sua partida foi uma decisão divina. Benta reflete sobre como seria a vida do filho hoje.