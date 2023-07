Há 38 min

Em «Para Sempre», Bento (Luís Esparteiro) preocupado com o problema de adição de Lourenço. Pedro (Diogo Morgado) insiste que estão a tentar incrimina-lo e se não colaborar com Pedro pode acabar na cadeia, tem de escolher entre o orgulho e a liberdade. Pedro recebe chamada da clínica por causa de Tânia (Mafalda Marafusta) andar a roubar e vai para lá, Bento diz que não é a primeira vez e quer ir com ele.