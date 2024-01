Bernardina Brito: «Gosto muito da Bárbara Parada... revejo a Bernardina de há 10 anos atrás»

Há 1h e 26min

No «Em Família», Bernardina Brito, ex-concorrente do Big Brother e da Casa dos Segredos, diz-nos quem são os concorrentes com quem mais e menos se identifica dentro da casa do Big Brother. A nossa convidada faz também um balanço do jogo e reforça que é preciso haver momentos mais leves e engraçados, para aliviar a tensão da casa. A ex-concorrente de reality shows revela se neste momento, entraria ou não neste Desafio Final.