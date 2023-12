Bernardina emociona-se ao ver os filhos e o namorado a falarem a depressão que viveu

Há 50 min

No «Goucha», Pedro Almeida e os filhos surpreendem a «Rainha dos Reality Shows» que não consegue conter as lágrimas ao ouvir as palavras amorosas e de admiração da família. Bernardina Brito revela estar orgulhosa dos filhos.