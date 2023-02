Bernardo foi diagnosticado com paralisia cerebral aos seis anos

30 jan, 11:40

No «Dois às 10», Carla, mãe de Bernardo, fala sobre o nascimento do filho, e como percebeu que algo não estava bem ao longo do seu crescimento. Conta como foi saber o diagnóstico do filho. Bernardo conta como se sente com as suas limitações causadas pela paralisia cerebral e tensão muscular. Fala, ainda, sobre o apoio da mãe e do padrasto, que para ele é um pai.