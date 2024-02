Há 2h e 20min

No «Goucha», recebemos Bernardo Sousa, ex-concorrente do programa Dança com as Estrelas. O piloto recorda a sua entrada no Big Brother Famosos, que faz hoje dois anos, e revela que foi a sua «fuga, o seu escape». O ex-concorrente recorda o início da sua história de amor com Bruna Gomes e fala-nos da importância da companheira para a sua vida.