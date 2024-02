Há 3h e 25min

No «Goucha», recebemos Bernardo Sousa, ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Dança com as Estrelas. O nosso convidado desistiu deste último, na passado dia 17 de fevereiro. Revemos algumas imagens da participação de Bernardo enquanto dançarino, assim como, alguns comentários de ódio do qual este foi alvo.