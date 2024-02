Há 2h e 45min

No «Goucha», recebemos Bernardo Sousa, ex-concorrente do programa Dança com as Estrelas. O piloto explica-nos como é que Bruna Gomes, a sua noiva e ex-concorrente do Big Brother Famosos, reagiu à sua desistência do programa e de que forma o apoiou na sua decisão. O nosso convidado recorda que foi apupado nas galas e explica que reagiu a isso com alguma «vergonha».